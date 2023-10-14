В регионах УрФО прогнозируют дожди и сильный ветер

В части округа ожидается большое потепление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Дожди, мокрый снег, сильные порывы ветра прогнозируются в большинстве регионов Уральского федерального округа в выходные. В части регионов ожидается большое потепление, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 14 октября] Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (дождь, ночью временами с мокрым снегом), температура воздуха ночью - 0, плюс 5 градусов, днем - до плюс 4, плюс 9, <…> местами порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. 15 октября синоптики прогнозируют небольшие дожди, потепление до плюс 10 градусов.

В выходные в Челябинской области потеплеет до плюс 11, плюс 12 градусов, местами также ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-18 м/с. До плюс 11 потеплеет в выходные в Курганской области, 14 октября возможны дожди.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области в выходные потеплеет до плюс 11 градусов, порывы ветра достигнут 17 м/с, 14 октября ожидаются дожди, 15 октября - дожди с мокрым снегом. В Югре также ожидаются дожди и потепление лишь до плюс 7 градусов. В эти же дни на Ямале потеплеет до плюс 5, плюс 6 градусов, возможны туман и небольшие осадки.