В Башкирии заявили о росте количества вакансий на предприятиях ОПК более чем в два раза

За каждой из компаний закреплен специалист центра занятости, сообщила первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Количество вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Республики Башкортостан с начала года выросло более чем в два раза. Для обеспечения потребностей в кадрах за каждым предприятием ОПК закреплен специалист центра занятости, сообщила ТАСС первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова.

"Текущая геополитическая ситуация поспособствовала увеличению государственных заказов Министерства обороны РФ, что привело к расширению кадровой потребности предприятий оборонно-промышленного комплекса. Так, с начала текущего года на предприятия ОПК Республики Башкортостан трудоустроено 11,4 тыс. человек. В то же время количество вакансий на данных предприятиях выросло более чем в два раза - с 3,1 до 6,6 тыс.", - сообщила Кабанова.

За каждым предприятием ОПК закреплен специалист центра занятости, он проводит информирование и консультирование по вопросам кадрового обеспечения. Кроме этого, в 2023 году профобучение пройдут более 2,6 тыс. работников предприятий ОПК, соответствующие договоры заключены с восьмью работодателями на сумму 157 млн рублей.

"Также с прошлого года традиционная ярмарка вакансий переформатирована в открытый кадровый отбор, который предусмотрен для одного конкретного предприятия и охватывает соискателей со всей республики, что способствует оперативному закрытию кадровой потребности предприятия. А соискателям предоставляется комплекс различных услуг службы занятости, подбор курсов профобучения и ускоренный набор групп для тех, кто не имеет необходимой профессии, для дальнейшего трудоустройства", - добавила заместитель министра. Такие отборы для предприятий ОПК проводятся регулярно из-за возросшей потребности в квалифицированных кадрах.