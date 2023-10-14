Митрополит Тихон получил премию Российского книжного союза

Ее вручил президент Российского книжного союза Сергей Степашин

ПСКОВ, 14 октября. /ТАСС/. Коллектив издательства "Вольный странник", который возглавляет бывший митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), назначенный на пост главы Крымской митрополии Русской православной церкви, получил премию "Издательство года". Ее вручил президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии в городе Печоры в Псковской области.

"Это самая высокая награда в нашей стране, которая вручается издательству. И впервые не только участвовало церковное издательство в конкурсе "Ревизор", но и получило первую премию. Хотелось бы поблагодарить Сергея Вадимовича за такую высочайшую оценку наших трудов", - сказал Тихон.

Он также поблагодарил Сергея Степашина за награду. "Всего пять лет "Вольному страннику". Я давно знаю митрополита Тихона, мы дружим, даже на ты. Он монах, священник, но в душе <..> он человек вольный, как и все те, кто занимается издательством книги. Я очень рассчитываю, что мы географию расширим, сейчас митрополит идет осваивать Крым", - отметил в свою очередь Степашин.