14 октября, 20:19

Митрополит Тихон простился с братией Псково-Печерского монастыря

Митрополит Тихон (Шевкунов). Андрей Рубцов/ ТАСС
Митрополит Тихон (Шевкунов)
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Он также попросил помолиться о нем

ПСКОВ, 14 октября. /ТАСС/. Митрополит Тихон (Шевкунов) обратился к братии Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, который является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей, перед отъездом в Крым, куда он назначен главой митрополии. Соответствующая видеозапись размещена на странице обители во "ВКонтакте".

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"Хочу поблагодарить святейшего Патриарха [Московского и всея Руси] Кирилла, который неожиданно сказал мне: "Ты будешь псковским епископом и игуменом Псково-Печерского монастыря". Для меня это было неожиданно. Но я даже <...> мечтать не мог о такой высоте. Я мог мечтать: ну вот, питерский [епископ], какой-нибудь еще, крымский. Но чтобы в Печоры - я даже не дерзал об этом мечтать. Но мечты сбываются и быстро проходят. <...> Отцы и братья, простите меня грешного, если что совершил не так. Если кого обидел, простите и благословите", - сказал владыка, обращаясь к собравшимся.

Он также попросил помолиться о нем и отметил, что ему предстоит возглавить Крымскую епархию, в которой, по оценке владыки, есть свои сложности. Кроме того, Тихон напомнил, что в Древней Греции в Крым ссылали, как в советские годы - на Колыму. "Там прекрасно, конечно, но это не Печоры", - добавил митрополит.

Владыка Тихон также поблагодарил братию обители за то, что они "ласково и снисходительно приняли как своего собрата, старого друга, товарища". "Во всем старались помогать, хотя порой я был не прав, меня поправляли. Но это давало возможность правильнее делать общее наше дело. А общее наше дело здесь, кроме личного спасения, - это еще и благо этой обители. Она абсолютно живая. Это особое живое существо, конечно, в некоем переносном смысле", - отметил он.

По словам митрополита, Псково-Печерский монастырь останется для него самым любимым и родным местом на земле. "Счастлив человек, у которого на земле есть место, которое он больше всего любит, к которому привязано его сердце. Место, земля, которая, как в древнем сказании, питает его силами. И для меня есть такое место на земле - это Псково-Печерский монастырь. Самое прекрасное, самое любимое, не променянное ни на что в сердце моем, хотя я вырос в Москве и бывал во многих местах России, во множестве стран. Но прекраснее, теплее, роднее, чем Псково-Печерский монастырь, места нет", - сказал владыка. 

Священный синод РПЦ на этой неделе перевел митрополита Тихона, с 2018 года возглавлявшего Псковскую митрополию, на Симферопольскую и Крымскую кафедру. Иерарх также является председателем Патриаршего совета по культуре. На просьбу ТАСС прокомментировать свое назначение митрополит Тихон заявил, что воспринял это решение Синода со смирением - как "волю Божию".

О монастыре

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова вблизи границы с Эстонией. На территории обители расположены карстовые пещеры, которые представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек. Ежегодно Псково-Печерский монастырь и его святыни привлекают множество паломников и туристов из России и других стран. 

Теги:
РоссияПсковская область
© Информационное агентство ТАСС
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