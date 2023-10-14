В Коми намерены построить современный баскетбольный центр

Как соообщили в правительстве региона, уже подписано соответствующее соглашение о строительстве с Российской федерацией баскетбола

СЫКТЫВКАР, 14 октября. /ТАСС/. Современный баскетбольный центр намерены построить в Республике Коми. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили правительство региона, Российская федерация баскетбола и одна из крупнейших в Коми деревообрабатывающих компаний "Лузалес", сообщила пресс-служба руководителя региона.

"РФБ уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры. Мы уже заложили строительство таких флагманских проектов, как баскетбольные центры в Челябинске, Архангельске, Калининграде и Внуково. И теперь рады сообщить, что у нас появились надежные партнеры в Республике Коми по этому инфраструктурному направлению - администрация региона и деревообрабатывающее предприятие "Лузалес", при поддержке которых станет возможным реализовать такие крупные проекты, как возведение баскетбольного центра и развитие спортивной инфраструктуры в республике", - привела пресс-служба слова президента РФБ Андрея Кириленко.

Как отметил глава республики Владимир Уйба, соглашение направлено на развитие в республике спортивной инфраструктуры. При активном участии РФБ и социальных партнеров в республике намерены добиться еще больших успехов в его развитии.

"Подписание трехстороннего соглашения позволит и дальше развивать <...> баскетбол. У нас есть планы по строительству спорткомплекса, где можно было бы проводить соревнования различного уровня по баскетболу", - процитировала пресс-служба председателя совета директоров ООО "Лузалес" Руслана Семенюка.

В Коми баскетболом занимаются свыше 13 тыс. человек, из них более 1 600 - это воспитанники спортшкол и спортивных центров. Регулярно проводятся соревнования, в том числе российского уровня. Спортсмены республики также участвуют в различных выездных соревнованиях. Значительную роль в популяризации этого вида спорта играет женский баскетбольный клуб "Ника-Лузалес", команда существует с 1969 года.