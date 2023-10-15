Из сирийских лагерей для беженцев в Россию вывезли 34 ребенка

Дети пройдут медицинское обследование в одной из федеральных клиник в Москве, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Самолет с 34 российскими детьми прибыл из Сирии в Россию, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой дети, находившиеся в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии, вернулись на родину. Представители аппарата детского омбудсмена привезли в Москву 34 ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что борт ВКС России с детьми в ночь на 15 октября приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Во время пресс-конференции по прилете самолета Мария Львова-Белова отметила, что все дети "чувствуют себя нормально". Она сообщила, что они пройдут медицинское обследование в больницах и позже будут отправлены под опеку своих родственников в 10 регионов России.

Омбудсмен добавила, что работа по возвращению детей из Сирии будет продолжена. Она выразила надежду, что в скором времени будет вывезена еще одна группа и отметила, что на данный момент документы оформлены более чем на 150 детей.

Мария Львова-Белова 9-10 октября находилась с рабочим визитом в Сирии. Во время него омбудсмен передала гуманитарную помощь в детские социальные учреждения в Дамаске и его окрестностях.