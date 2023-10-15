Московский зоопарк скорректирует время работы с 16 октября

Зоосад будет работать с 09:00 мск до 18:00 мск

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московский зоопарк с 16 октября будет работать по скорректированному режиму с 09:00 мск до 18:00 мск. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного зоосада.

"С 16 октября Московский зоопарк немного корректирует режим работы, гулять по зоопарку можно будет с 09:00 до 18:00. Вход на территорию будет открыт до 17:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 09:00 до 17:00", - говорится в публикации.

Так, до 17:00 мск посетители могут зайти через главный вход, вход у Детского зоопарка (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 43), а также у метро Баррикадная (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 3).