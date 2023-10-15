В Херсонской области в 2023 году появится ресурсный волонтерский центр

Он займется координацией всех добровольческих движений в регионе, сообщил министр молодежной политики Игорь Астранин

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Правительство Херсонской области до конца ноября создаст ресурсный волонтерский центр, который будет заниматься координацией всех добровольческих движений в регионе, сообщил ТАСС министр молодежной политики региона Игорь Астранин на образовательном форуме для специалистов по работе с молодежью области.

"У нас есть частные инициативы, есть некоторые волонтеры, которые объединились в волонтерский штаб "Мы вместе", но совершенно понятно, что запрос на волонтерскую, гуманитарную помощь эти действующие сообщества не перекрывают. Мы понимаем, что нужен координационный орган. <...> Сейчас мы ведем работу и рассматриваем в Геническе здание [под ресурсный волонтерский центр] и в Скадовске. Мы поймем, я думаю, в течение месяца, максимум - полутора, где нам будет удобнее это сделать и где больше всего молодых людей смогут принять в этом участие. До конца ноября нам необходимо зарегистрировать и запустить работу этого подведомственного учреждения", - сказал Астранин.

Как уточнил министр, еще одной задачей центра будет вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность: "Этому будет способствовать не только то, что мы делаем подведомственное учреждение, ресурсный волонтерский центр, но еще и, например, программа мотивации волонтеров, которую принял губернатор области Владимир Васильевич Сальдо - мы сможем уже в этом году провести волонтерскую премию и выдать поощрение лучшим молодым людям, задействованным в волонтерской работе".

Первый образовательный форум для специалистов по молодежной политике из Херсонской области проходит в Симферополе с 14 по 16 октября, организаторами выступают министерство по молодежной политике региона и Росмолодежь.