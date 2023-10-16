Володин в Ханое возложил венки к мавзолею Хо Ши Мина

Председатель Госдумы также отдал дань уважения памятнику Павшим героям, установленному в честь 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов

ХАНОЙ, 16 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутаты палаты в ходе официального визита в Ханой возложили венки к памятнику Павшим героям и мавзолею первого президента Вьетнама, лидера вьетнамского национально-освободительного движения Хо Ши Мина.

Мавзолей Хо Ши Мина находится на центральной площади Ханоя - Бадинь. Он спроектирован и построен при содействии советских специалистов. При входе в мавзолей на мраморной плите выбита фраза Хо Ши Мина: "Нет ничего дороже независимости и свободы".

Памятник Павшим героям был открыт 7 мая 1994 года в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу.

В рамках визита в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия. Накануне прошла встреча Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ. Также в ходе визита планируются встречи с руководством страны.

В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.