Кузнецова предложила принять конвенцию о предупреждении террора в отношении детей

Как отметила вице-спикер Госдумы, международное законодательство по борьбе с террором строится по секторальному принципу

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей Анна Кузнецова предложила принять международную конвенцию о предупреждении террора в отношении детей.

"Предлагаю <...> проработать вопрос о принятии международной конвенции о предупреждении террора в отношении детей, их вовлечения в деятельность террористических организаций. Уважаемые коллеги, мы готовы на эту тему вести диалог со всеми уполномоченными структурами", - сказала Кузнецова на заседании комиссии.

Она добавила, что международное законодательство по борьбе с террором строится по секторальному принципу, то есть "отдельные по содержанию виды преступлений приравнены к различным видам терроризма".

По мнению Кузнецовой, необходима "срочная реакция международного правозащитного сообщества", поскольку "официальная поддержка" режимов, которые "полномасштабно соответствуют всем признакам террористической группировки на государственном уровне" угрожают безопасности людей.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до 1 года, результаты расследования направят руководству страны.