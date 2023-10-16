Помощь в ходе акции "Детям - в руки" в новых регионах получили 13 тыс. человек

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что всего доставили 240 тонн помощи на более чем 64 млн рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Около 13 тыс. человек получили адресную помощь в рамках акции "Детям - в руки", которую проводит аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в новых регионах. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова на пресс-конференции в МИД РФ.

"В начале апреля 2022 года мы дали старт акции "Детям - в руки", чтобы оказывать адресную помощь, работать по конкретным запросам от конкретных семей. Для этого были открыты пять гуманитарных штабов: в каждом новом регионе и отдельно в Мариуполе. В рамках акции мы уже организовали 27 гуманитарных конвоев, адресную помощь получили около 13 тыс. человек, всего доставлены 240 тонн помощи на более чем 64 млн рублей", - сказала она.

Львова-Белова отметила, что только в этом году она получила 3 тыс. обращений от семей с детьми, которые нуждались в адресной помощи. Эти запросы касались обеспечения продуктами, одеждой, бытовой техникой, а также помощи в улучшении жилищных условий, получении документов и выплат. Кроме того, на благотворительные средства были оснащены компьютерные классы и ПВР семейного типа, доставлены медикаменты в детские учреждения.