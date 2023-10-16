В Иркутской области в 1,5 раза увеличат финансирование мер по борьбе с лесными пожарами

На эти цели из областного бюджета планируют выделить 1,67 млрд рублей в 2024 году

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Власти Иркутской области в 2024 году в 1,5 раза увеличат финансирование из областного бюджета мероприятий по борьбе с лесными пожарами. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

"На проведение мероприятий по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров из областного бюджета в 2024 году запланировано выделение 1,67 млрд рублей. Это на 556 млн рублей или 49,6% выше показателя финансирования в текущем году. Финансирование из федерального бюджета не изменится и составит 799,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

В то же время финансирование из федерального бюджета мероприятий по закупке лесопожарной техники по федеральному проекту "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" увеличено почти в 4 раза - с 65 млн рублей в 2023 году до 255 млн рублей в 2024 году.

Власти региона отмечают, что в 2023 году число лесных пожаров сократилось. "Нельзя отрицать фактор погоды в достижении высоких показателей прохождения сезона. Но в то же время количество дней с высокими классами пожарной опасности в этом году было больше, чем в прошлом. Считаю, что на снижение количества и средней площади пожаров повлияло то, что в регионе удалось выстроить единую систему управления лесопожарными силами. Весной были объединены наземная и авиационная части лесной охраны, что позволило обеспечить оперативность реагирования на пожары", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства области Владимира Читоркина. Также были усилены мониторинг и информирование население.

По информации правительства региона, в текущем году в области зарегистрировали 424 лесных пожара на площади 12,8 тыс. га, из них в лесном фонде - 411 пожаров на общей площади 12,4 тыс. га. По сравнению с прошлым сезоном количество пожаров сократилось в 1,8 раз, пройденная огнем площадь - в 42 раза. Средняя площадь одного пожара - 30,8 га при показателе 265,7 га в прошлом году. В первые сутки ликвидировано 88% от всех возникших возгораний. Ущерб от пожаров, включая затраты на тушение, сократился с 726,9 млн рублей в 2022 году до 26,7 млн в 2023 году. Основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем жителей и сухие грозы.