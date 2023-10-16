Судно "Метеор" отправится в рейс из Нижнего Новгорода в Казань 21 октября

В пути "Метеор" сделает остановки в Козьмодемьянске и Чебоксарах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Первое приобретенное Нижегородской областью судно на подводных крыльях "Метеор" отправится в рейс из областного центра в Казань 21 октября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"Запускаем наш "Метеор", который носит имя великого Ростислава Алексеева, в первый рейс! 21 октября он пойдет в 08:00 из Нижнего Новгорода в Казань, в пути - около 7-8 часов, в зависимости от прохождения шлюзов", - написал Никитин.

В пути "Метеор" сделает остановки в Козьмодемьянске и Чебоксарах. Обратно судно на подводных крыльях отправится 22 октября.

В августе Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева спустило на воду первое для Нижегородской области судно "Метеор 120Р". Оно может развивать скорость до 75 км/ч, запас хода составляет более 700 км. Суда могут работать практически в любых речных условиях, в том числе на водохранилищах.