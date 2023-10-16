На Ставрополье направят 32 млрд рублей на сферу здравоохранения в 2024 году

Наиболее существенные средства предусмотрены на краевую госпрограмму "Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае"

СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Расходы Ставрополья на сферу здравоохранения превысят 32 млрд рублей в 2024 году, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края. Объем расходов по направлению сохранен на уровне 2023 года.

"На сферу здравоохранения будет направлено более 32 млрд рублей. Наиболее существенные средства предусмотрены на краевую госпрограмму "Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае" - 1,9 млрд рублей. Они позволят отремонтировать здания 46 учреждений, приобрести 734 единицы оборудования", - говорится в сообщении.

В 2023 году на сферу здравоохранения в регионе направили также более 32 млрд рублей. По информации краевого правительства, в 2024 году на льготное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями предусмотрено 2,8 млрд рублей, на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения - 1,7 млрд рублей.

Проект закона о краевом бюджете на 2024 год и на плановый период до 2026 года включительно утвержден на внеочередном заседании правительства Ставрополья. Общий объем расходов на 2024 год запланирован в сумме 173,2 млрд рублей.

"Бюджет будущего года строился на трех приоритетах: стабильная выплата заработных плат, социальных пособий и поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Эти цели обеспечены финансами и будут выполнены. Существенную часть средств направим на развитие социальной сферы и экономики, реализацию национальных проектов", - цитирует управление губернатора Владимира Владимирова.

На социальную поддержку населения края планируется направить 31,4 млрд рублей, в том числе 5,6 млрд рублей на меры поддержки участников СВО и членов их семей. Будет исполнено поручение президента РФ об увеличении с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда на 18,5%. Более 40 млрд рублей будет направлено на развитие образования. На реализацию нацпроектов в бюджете предусмотрено 18,1 млрд рублей. Одобренный законопроект передан на рассмотрение в краевой парламент.