В Волгограде впервые обустроят парк экстремальных аттракционов в 2024 году

Зона аттракционов будет состоять из пяти объектов

ВОЛГОГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Комплекс экстремальных аттракционов высотой до 65 м впервые установят в Волгограде в центральном парке культуры и отдыха в 2024 году, сообщил ТАСС директор парка Андрей Еркин.

"В 2024 году в парке будет создана крупнейшая зона экстремальных аттракционов, которая будет включать пять объектов, высота некоторых из них будет достигать 65 м - выше колеса обозрения. Это будет крупнейший парк экстремальных аттракционов наряду с парком "Дива Остров" в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.

До 2025 года в рамках исполнения концессионного соглашения в центральном парке Волгограда будет расширена зона водных развлечений - построен бассейный комплекс площадью 1,5 кв. м. с видом на Волгу, добавил он. В парке также создаются фудкорты с крытыми посадочными местами и крупнейший в России развлекательный автодром площадью 1,5 тыс. кв. м. с новейшей технологией контактного пола.

В настоящее время центральный парк культуры и отдыха Волгограда площадью около 25 га является самой крупной развлекательной территорией с аттракционами в регионе. По данным областной администрации, построенный еще в 1960-х годах и пришедший в запустение парк начали возрождать в 2017 году благодаря государственно-частному партнерству. Общий объем инвестиций - более миллиарда рублей. Благоустройство муниципального парка проходит без привлечения бюджетных денег в рамках соглашения с инвестором ООО "Парк". Одно из ключевых условий инвестиционного соглашения - обеспечение свободного бесплатного посещения парка для всех желающих. Компания за счет собственных средств обновила пешеходную сеть, оборудовала рекреационные зоны для семейного отдыха, в том числе колесо обозрения и водоем, а также выполнила другие мероприятия по модернизации парковой инфраструктуры. В настоящие время в парке работают 45 развлекательных объектов.