МИД РФ заявил, что игры БРИКС будут исключать политизацию спорта

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ранее сообщил, что организаторы Игр стран БРИКС планируют пригласить на соревнования в Казани свыше 70 стран

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Предстоящие Игры БРИКС, которые пройдут в Казани в 2024 году, будут способствовать развитию многоплановых связей между народами стран объединения и исключат политизацию спорта. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.

"В следующем году мы планируем провести большие игры, открытые Игры БРИКС, видимо, в той же Казани летом. И уверены, что это пойдет на пользу развитию многоплановых связей между нашими народами и станет праздником спорта и равноправного сотрудничества в этой области без какой-либо политизации и навязывания моделей, никак не относящихся к миру спорта", - сказал дипломат.

Дипломат, отвечая на вопрос о том, началась ли подготовка к проведению игр объединения в Казани, указал на масштабный характер мероприятия. "Естественно, своя подготовка уже запускается", - констатировал он.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил ТАСС о том, что организаторы Игр стран БРИКС планируют пригласить на соревнования в Казани более 70 стран.

В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны. Соревнования должны пройти в Казани с 12 по 23 июня. Министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркивал, что Игры БРИКС не будут альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь.