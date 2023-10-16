В Сочи на курорте "Красная Поляна" восемь канатных дорог закроют для подготовки к зиме

До 29 октября включительно будет работать высота 2,2 тыс. м

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Восемь канатных дорог закроют с 17 октября на курорте "Красная Поляна" в связи с работами по подготовке к зимнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

"С завтрашнего дня закрывается часть канатных дорог на регламентные работы", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, с 17 по 29 октября для туристов будут закрыты канатные дороги "Восточный лес", "Старт чемпиона" и "Водопад Поликаря". С 17 октября до начала сезона закроют дороги "Аибга" и "Черная пирамида". С 30 октября по 19 ноября не будут работать канатные дороги "Красная Поляна", "Реликтовый лес" и "Вершина".

Представители курорта также отметили, что высота 2,2 тыс. м будет открыта для туристов до 29 октября включительно. Подъем на высоту 960 м будет осуществляться бесплатно на трансфере от касс на Поляне 540.

О курорте

Красная Поляна - горный курорт, на котором разработана уникальная программа развлечений "100К", которая включает в себя десять различных форматов отдыха и более ста развлечений для гостей. Зимой для любителей горных лыж и сноуборда доступны 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, 13 современных подъемников, три сноупарка и рейс-зона с профессиональным хронометражем. Летом на курорте открыты 60 км экотроп и 30 км трасс байк-парка.