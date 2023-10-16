В Перми открыли движение по одной из дорог программы "Пермь-300"

Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, возведение улицы Строителей позволит разгрузить действующий Коммунальный мост и улицы в центре города

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Движение по участку одной из дорог программы "Пермь-300" протяженностью более 7 км открыли в Перми. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"Сегодня, 16 октября, в Перми состоялось техническое открытие движения для транспорта на участке, где идет возведение второго этапа улицы Строителей. Согласно условиям контракта, работы в ходе второго этапа должны были завершиться 15 октября 2023 года", - сообщили в правительстве.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, возведение улицы Строителей позволит разгрузить действующий Коммунальный мост и улицы в центре Перми, а также сделать более удобной транспортировку пассажиров и грузов через Красавинский мост.

Второй этап улицы Строителей расположен на участке от примыкания улицы Вишерской до улицы Зои Космодемьянской. Помимо дорожной части, он включает в себя строительство путепровода над железнодорожными путями в районе улицы Вишерской. Второй этап возведен при федеральной поддержке в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. До конца месяца подрядчику предстоит завершить обустройство прилегающей дорожной инфраструктуры.

Как пояснили в краевом министерстве транспорта, с сентября 2022 года ведутся работы на третьем участке проекта: от улицы Папанинцев до площади Гайдара. Он станет продолжением первых двух этапов. Подрядчику предстоит возвести еще один путепровод над улицей Локомотивной в районе железнодорожного вокзала Пермь-2 и продлить проезжую часть улицы Строителей.

Всего же проект возведения улицы Строителей состоит из четырех этапов. Первый участок новой магистрали, от улицы Куфонина до улицы Вишерской, был завершен в конце 2021 года. Тогда построили новый четырехполосный отрезок автомобильной дороги, который стал дублером проспекта Паркового и существенно разгрузил его. Общая протяженность магистрали составит 7,2 км, планируется, что полностью работы по возведению автомобильного перехода от улицы Строителей до площади Гайдара завершат до 2027 года. По данным регионального Минтранса, этот проект является одним из крупнейших объектов программы "Пермь-300" в сфере транспортной инфраструктуры.