Урожай подсолнечника на Ставрополье вырос на 21% в 2023 году

Валовый сбор подсолнечника в регионе составил 565,4 тыс. тонн

СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Урожай подсолнечника в Ставропольском крае в 2023 году превысил на 21% показатель прошлого года. Общий урожай составил более 565 тыс. тонн, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Урожай подсолнечника на Ставрополье в этом году выше прошлогодних показателей на 21%. Урожайность также превышает прошлогоднюю и на сегодняшний день составляет 22,9 ц/га. К достигнутому высокому результату привел комплекс факторов. Это в первую очередь благоприятные погодные условия и совершенствование агротехнологий", - цитирует управление замминистра сельского хозяйства края Елену Тамбовцеву.

По данным краевого Минсельхоза, валовый сбор подсолнечника в регионе в 2023 году составил 565,4 тыс. тонн. На увеличение урожая также влияет совершенствование технологии выращивания, модернизация парка техники в хозяйствах региона.

Подсолнечником на Ставрополье занято до 15% посевной площади. Ранее губернатор края Владимир Владимиров нацелил аграриев края на развитие переработки сельскохозяйственной продукции. По данным краевого правительства, собранный урожай подсолнечника в основном пойдет на перерабатывающие предприятия Ставрополья.

Подсолнечное масло, произведенное в Ставропольском крае, экспортируется в Турцию, Саудовскую Аравию, Китай, Беларусь, Киргизию и Азербайджан.