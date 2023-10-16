В Берлине во время пропалестинской акции пострадали 24 полицейских

Как говорится в отчете правоохранительных органов, задержаны 155 человек

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Двадцать четыре полицейских пострадали во время пропалестинской акции в Берлине, которая прошла накануне. Как говорится в отчете правоохранительных органов, задержаны были 155 человек, составлено 80 протоколов.

"Вчера днем около 16:30 на площади Потсдамер-плац должна была состояться акция с участием 50 человек. Незадолго до начала число участников превысило 1 тыс.", - говорится в отчете полиции. В конечном итоге стражи порядка объявили демонстрацию незаконной и призывали всех разойтись. Через некоторое время из толпы полетели бутылки и пиротехника, произошли стычки между протестующими и полицией. Через несколько часов порядок был восстановлен, демонстрантов на площади не осталось.

8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства ФРГ объявил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.