Вокзал для высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург построят у метро "Рижская"

Общественно-деловая застройка расположится с обеих сторон от железнодорожных путей, ее общая площадь составит около 300 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вокзал высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируют построить вблизи станции метро "Рижская". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Вся территория вокруг будущего вокзала преобразится: в планах возвести около 330 тыс. кв. м недвижимости, в том числе появится общественная застройка. Это поможет создать комплексную насыщенную городскую среду, полноценно обеспеченную транспортом", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что строительство запланировано в рамках утвержденного проекта планировки территории.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, общественно-деловая застройка расположится с обеих сторон от железнодорожных путей, ее общая площадь составит около 300 тыс. кв. м. "Помимо этого, предусмотрено строительство конкорсов и платформ, на которых будут останавливаться поезда высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург и трех диаметров: МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Предусмотрена также связь с пятым диаметром и надземным переходом к Рижскому вокзалу и одноименной станции метрополитена. В результате город получит мощный хаб - важную составляющую общего транспортного каркаса города", - цитирует пресс-служба Княжевскую.

Также планируется возвести второй вестибюль станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена "Рижская". Для улучшения движения автомобилей и городского транспорта планируется организовать дополнительные парковки, отстойно-разворотную площадку и два новых остановочных пункта наземного транспорта. Отмечается, что будут реконструированы трамвайная линия с устройством разворотного кольца на площади Рижского вокзала и прилегающая улично-дорожная сеть, включая 2-ю Мытищинскую улицу (от Мурманского проезда до ТТК) со строительством двух эстакад-съездов общей протяженностью 1 км.

Благодаря реализации ВСМ-1 Санкт-Петербург - Великий Новгород - Тверь - Москва время в пути между двумя крупнейшими агломерациями страны может сократиться в 1,8 раза - с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут.