В Коми восстановили проезд по проблемным дорогам, где застряли машины

На участке организовали дежурство экскаватора и бульдозера, а канавы отсыпали щебнем

СЫКТЫВКАР, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми распорядилось восстановить проезд по разрушенным большегрузами дорогам и организовать дежурство спецтехники после жалоб водителей о застрявших машинах, сообщила пресс-служба главы региона.

"Проблемный участок дороги Чикшино - Кожва - Усть-Лыжа отсыпали щебнем. Информация об этом была озвучена на еженедельном оперативном совещании, которое провела первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева. На данном участке дороги постоянно дежурит спецтехника, установлен знак ограничения проезда для транспорта 1,5 тонны на ось, чтобы большегрузы не разрушали дорогу, однако все равно такие машины идут. Всем, кто увяз, оказывается необходимая помощь. После обращений граждан на объекте были проведены работы по проведению дороги в проезжее состояние для легкового транспорта путем грейдирования и посыпки гравием", - говорится в сообщении. Дорога Чикшино - Кожва - Усть-Лыжа связывает населенные пункты Усинского и Печорского районов.

Власти также взяли на контроль дорогу под Усинском, где в ночь на 10 октября застряли машины. По данным пресс-службы главы региона, проблема возникла из-за фуры на летней резине, которая застряла в грязи. Остальные машины, следующие с парома, не смогли проехать. Все машины вытащили из трясины. Теперь на этом участке дежурит экскаватор и бульдозер, канавы отсыпали щебнем.

Глава республики Владимир Уйба поручил отправить грейдер на еще два проблемных участка дорог Богородск - Нившера в Корткеросском районе, поселок Поляна - станция Пожня в Сосногорском районе.

Как отмечал ранее руководитель региона, 234 населенных пункта в Коми не имеют круглогодичной связи и дорог с твердым покрытием. Это грунтовки, которые в межсезонье или дождливое лето становятся непроезжими.

Ранее в социальных сетях публиковались фотографии проблемных участков дорог в нескольких муниципалитетах Коми, ситуация усугубилась после проливных дождей.