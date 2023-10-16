Минтруд заявил, что единые стандарты сделают комплексную реабилитацию доступной инвалидам

В пресс-службе ведомства отметили, что около 2,5 млн россиян ежегодно получают рекомендации по прохождению различных видов реабилитации

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Комплексная реабилитация и абилитация станет доступной людям с инвалидностью по всей России благодаря единой организации реабилитационного процесса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

"Наша задача - сформировать систему комплексной реабилитации во всей стране. Для того чтобы реабилитация была эффективна, требуются скоординированные действия в рамках различных реабилитационных направлений, сопровождение человека на всех этапах его реабилитационного пути. Закон позволит утвердить стандарты реабилитационных услуг, требования к специалистам и настроить единые подходы к организации реабилитационного процесса по всей стране", - цитирует Котякова пресс-служба Минтруда.

Министр отметил, что около 2,5 млн россиян ежегодно получают рекомендации по прохождению различных видов реабилитации. Цель законопроекта - обеспечение равного доступа к качественным услугам по всем основным направлениям реабилитации и преемственности при их оказании. В Минтруде уточнили, что сейчас региональные органы власти реализуют процесс по реабилитации и абилитации россиян с инвалидностью в соответствии с индивидуальными программами реабилитации. При этом стандарты оказания таких мероприятий не определены, не установлен порядок проведения реабилитации, нормативно не урегулирована связь между различными видами реабилитации.

"Из-за того, что нормативно реабилитационный путь гражданина не урегулирован, граждане вынуждены самостоятельно выстраивать отношения с различными организациями, вовлеченными в процесс реабилитации. Порой это приводит к тому, что реабилитация проводится не полностью или отдельные этапы реабилитации проводятся несвоевременно. Принятие законопроекта позволит настроить преемственность между различными видами реабилитации", - приводят в сообщении слова замминистра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко.

Доступная среда

Отмечается, что организация социального обслуживания относится к полномочиям региональных властей. С 2019 года субъекты РФ в рамках реализации госпрограммы "Доступная среда" получают субсидию, которая позволяет укрепить и расширить реабилитационную инфраструктуру региона. Так, ежегодно на эти цели направляется по 554 млн рублей, а суммарно за время реализации программы регионам выделили 2,7 млрд рублей на закупку оборудования для реабилитационных центров, обучение специалистов, развитие ранней помощи и сопровождаемого проживания.

"Чтобы услуги оказывались качественно и была обеспечена их преемственность, вводится понятие целевой реабилитационной группы, которая будет дополнительно устанавливаться при разработке ИПРА (индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида - прим. ТАСС) и к которой будут привязаны стандарты. Стандарты предоставления будут содержать перечень оборудования, которое используется при реабилитации, состав специалистов, которые могут оказывать такие услуги, кратность и периодичность услуг, а также состав применяемых методик, которые доказали свою эффективность. Для обеспечения преемственности и межведомственного взаимодействия между сферами вводится координация предоставления инвалидам реабилитации", - пояснил Вовченко.

Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов проводится в Тюменской и Свердловской областях, его участниками являются дети, которым инвалидность впервые установлена в возрасте от 4 до 17 лет включительно. По выбору родителей услуга по комплексной реабилитации может предоставляться ребенку в наиболее удобной для семьи форме, как в полустационарной, так и в стационарной - с проживанием и питанием как для самого ребенка, так и для сопровождающего.

О законопроекте

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в июне. Основные изменения вносятся в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ". Статью 9 закона предлагается изложить в новой редакции, которая поясняет понятие "реабилитация и абилитация инвалидов", а также содержание комплексной реабилитации и абилитации. Так, комплексная реабилитация и абилитация инвалидов включает в себя медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, протезно-ортопедическую помощь, профессиональную, социокультурную и физическую реабилитацию и абилитацию.

Кроме того, проект включает положение о ранней помощи детям и их семьям. Под ней подразумевается "комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям от рождения до трех лет", имеющим "ограничения жизнедеятельности либо ограниченные возможности здоровья", которые могут привести к инвалидности. При этом помощь должна оказываться детям независимо от наличия у них инвалидности. Также документ уточняет полномочия федеральных органов исполнительной власти по вопросам комплексного предоставления услуг по реабилитации и абилитации инвалидов, а также полномочия региональных исполнительных органов по организации и предоставлению таких услуг в субъектах РФ.

В новость внесена правка (22:50 мск) - передается с исправлением ссылки в лиде, верно - сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда