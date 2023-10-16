В Москве состоится прием горожан по вопросам реновации

Встреча пройдет в общественном штабе

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Прием граждан с участием представителей Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы состоится во вторник, 17 октября, в Общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации. Об этом сообщил руководитель ДГП Сергей Левкин.

По его словам, как правило, на таких приемах жители интересуются вопросами о сроках и процедуре переселения по программе реновации. "Также граждане часто спрашивают о гарантиях, предусмотренных программой, подборе дополнительных территорий для строительства новых домов, а также в целом о ходе реализации программы в своем районе", - добавил Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Председатель штаба и член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко отметил, что жители приходят не только с вопросами, но и с предложениями. "Представители департамента градостроительной политики проводят тематические приемы граждан в Общественном штабе каждый месяц. Любой москвич может позвонить нам на горячую телефонную линию 8 (495) 548-20-80 и записаться на прием, чтобы получить ответы на вопросы о программе реновации", - добавил он.

Прием состоится на площадке штаба по адресу: Лихов переулок, дом 3 строение 1.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти миллион москвичей.