Собянин отметил работу портала "Наш город"

Сайт способствует улучшению жизни москвичей на протяжении 12 лет, заявил мэр столицы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Электронный портал "Наш город" способствует улучшению жизни москвичей на протяжении 12 лет, помогая им решать вопросы в среднем за 1-2 дня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Портал "Наш город" помогает улучшать Москву уже 12 лет. Благодаря ему оперативно решили больше 7,7 млн вопросов по содержанию многоквартирных домов, дворов, дорог и парков. Также горожане улучшают работу метро, поликлиник, заботятся о чистоте и порядке на стройплощадках и в городском транспорте <...> На практике каждый второй вопрос решается в среднем за один-два дня", - написал он.

Мэр отметил, что заявка создается на сайте или в мобильном приложении, контролировать выполнение работ можно также онлайн, а ответ приходит в течение восьми рабочих дней.

Собянин подчеркнул, что сервис постоянно развивается. Так, на сегодняшний день обновили веб-версию портала и мобильное приложение - от дизайна до функционала, упростили отправку обращений, оптимизировали классификатор тем, а в ближайшее время откроется еще несколько новых разделов.