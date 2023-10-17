В забайкальском селе открыли мемориал участникам СВО, построенный на средства жителей

Памятный комплекс ZOV открыли на территории Чиронской школы

ЧИТА, 17 октября. /ТАСС/. Жители села Чирон в Забайкальском крае на свои средства открыли мемориал погибшим в ходе спецоперации землякам. Об этом сообщается на сайте правительства Забайкальского края со ссылкой на районную администрацию.

"Память о земляках-героях, погибших в ходе специальной военной операции, увековечили в селе Чирон Шилкинского района <…>. Денежные средства на изготовление и установку мемориала собирали все жители села", - говорится в сообщении.

Памятный комплекс ZOV открыли в центре села на территории Чиронской школы. Здесь же установлен памятник "В честь односельчан, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны". На новом мемориале высекли имена и лица четырех жителей села, погибших при исполнении воинского долга: Николая Туранова, Ивана Шароглазова, Владимира Радионова и Ивана Иванова.

"Короткая жизнь и подвиг наших земляков станет для всех нас примером мужества и отваги. Ребята с честью выполнили свой воинский долг. Никакими словами не утешить боль родителей, но смягчить ее мы можем только нашей памятью. Память о подвиге наших земляков-героев навсегда останется в наших сердцах", - приводятся в сообщении слова замглавы Шилкинского района Елены Боярской.