В Нижнем Новгороде из-за дождя изменили движение троллейбусных маршрутов

По данным Центра развития транспортных систем региона, в городе ведутся работы по откачке воды

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Изменения в движение троллейбусов внесли в Нижнем Новгороде из-за последствий продолжающегося дождя, сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

"Из-за скопления дождевой воды на проспекте Октября троллейбусы маршрута № 4 временно следуют по измененному маршруту: улица Минеева - станция метро Пролетарская - улица Минеева; троллейбусы маршрута № 11 временно переведены на маршрут №4, троллейбусы маршрута № 14 временно переведены на маршрут № 12", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе ведутся работы по откачке воды.

По данным Яндекс.Карт, в городе на 9:15 девятибалльные пробки. Как передает корреспондент ТАСС, дождь на данный момент продолжается. Синоптики ранее предупреждали, что в области во вторник прогнозируется выпадение до 50 мм осадков.