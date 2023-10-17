В Госдуму внесли законопроект о праве НКО менять состав учредителей

В пресс-службе "Единой России" отметили, что документ "позволит исключить учредителя по решению высшего органа управления или - при необходимости - по решению суда"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Депутаты от "Единой России" внесли в Государственную думу законопроект, который позволит некоммерческим организациям (НКО) менять состав учредителей решением высшего органа управления или по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Среди авторов проекта зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, председатель комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева и председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве НКО менять состав учредителей. Он позволит исключить учредителя по решению высшего органа управления или - при необходимости - по решению суда", - говорится в сообщении.

Учредители также получат возможность самостоятельно выйти из состава учредителей НКО, направив заявление в территориальное управление юстиции. "Законопроект "Единой России" решит проблему, когда учредители теряют связь с некоммерческой организацией и интерес к ее дальнейшей деятельности", - рассказали в пресс-службе, добавив, что документ был подготовлен вместе с Минюстом РФ.

В партии уточнили, что основанием для исключения учредителя - физического лица будет его смерть, юридического лица - прекращение его деятельности в связи с ликвидацией или исключением из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. "В моей практике были случаи, когда НКО оказывается в тупике по поводу "потерянных" учредителей. Связь теряется по разным причинам: от утраты интереса к работе НКО до смерти учредителя. И получается, что НКО не может собрать ни высший исполнительный орган, ни внести изменения, ни принять управленческие решения", - сказала Занко, комментарий которой приводит пресс-служба единороссов.

Она отметила, что данную тему поднимали руководители НКО на дискуссионном клубе сторонников партии "Единая Россия" по вопросам совершенствования законодательства в сфере некоммерческих организаций. "Обсуждение проходило по всей стране на более чем 1 000 площадках Центра поддержки гражданских инициатив. По итогам решение этой проблемы вошло новым пунктом в народную программу "Единой России", - добавила Занко.