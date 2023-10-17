Москва выставила на торги 17 машино-мест в Можайском районе

Площадь предлагаемых машино-мест варьируется от 13,5 до 18 кв. м

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Аукционы для автовладельцев по продаже 17 машино-мест в подземном паркинге в районе Можайский состоятся в столице в конце октября. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"Участие в торгах позволяет жителям разных районов столицы приобретать парковочные места в шаговой доступности от своего дома. Сейчас на аукционы выставлено 17 таких объектов в подземном паркинге в Можайском районе. Площадь предлагаемых машино-мест варьируется от 13,5 до 18 кв. м. Их стоимость определится по итогам торгов, которые пройдут 30 октября", - сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, паркинг находится по адресу: улица Кубинка, дом 18/2. Отмечается, что такое расположение обеспечивает удобный выезд на Можайское шоссе и МКАД.

"Заявочные кампании по всем лотам завершатся 25 октября. Для участия в аукционах необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы", - заключили в департаменте по конкурентной политике.