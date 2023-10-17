Нарышкин наградил победителей V Всероссийского конкурса краеведов

Всего награды удостоены 29 человек

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин вручил награды финалистам V Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. Всего награды удостоены 29 человек, среди них один участник из Бреста.

"Это состязание из года в год объединяет самых активных, самых талантливых педагогов, настоящих энтузиастов исторического просвещения. В этом году в адрес жюри конкурса было подано более 600 заявок из самых разных уголков нашей огромной, бесконечной страны и из-за рубежа. Здесь собрались участники финального этапа - 29 человек, которые и разыгрывают главные призы", - сказал он на торжественной церемонии в Доме РИО.

По словам Нарышкина, для РИО и фонда "История Отечества" краеведение - это одно из приоритетных направлений.

Международный конкурс краеведов, работающих с молодежью, проводится Российским историческим обществом и фондом "История Отечества". Его цель - поддержка лучших практик преподавания и популяризации истории малой родины среди детей и молодежи до 18 лет. Участие в конкурсе принимают учителя школ, педагоги дополнительного образования, работники учреждений культуры, представители некоммерческого сектора.

После церемонии награждения в Доме РИО председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев и директор исполкома общероссийской общественной организации "Национальный Дельфийский совет России" Артемий Понявин подписали соглашение о сотрудничестве.

Как отметили в РИО, уже более 20 лет школьники и студенты со всей страны ежегодно соревнуются в Дельфийских играх России по 50 конкурсным направлениям. С этого года на играх представлены и исторические дисциплины - по инициативе Российского исторического общества введена новая конкурсная номинация "Историческое просвещение".