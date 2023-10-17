Глава МВД России заявил о рисках политизации деятельности Интерпола

Владимир Колокольцев призвал к осуществлению профессионального сотрудничества независимо от мировой политической конъюнктуры

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе выступления на 41-й конференции Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) заявил о рисках политизации международного полицейского сотрудничества, в частности, деятельности Интерпола, и призвал к осуществлению профессионального сотрудничества независимо от мировой политической конъюнктуры.

"Видим определенные риски в связи с политизацией международного полицейского сотрудничества, в частности, деятельности Интерпола. Профессиональное сотрудничество на этой площадке следует осуществлять независимо от мировой политической конъюнктуры, на основе принципов открытости и взаимного уважения", - сказал российский министр.

Колокольцев отметил, что АСЕАНАПОЛ отводится важная роль в налаживании практического взаимодействия и информационного обмена между правоохранительными органами государств региона в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью. "Нацелены на дальнейшее расширение и развитие сотрудничества с организацией и благодарим за участие исполнительного директора секретариата АСЕАНАПОЛ в третьей Международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма, прошедшей в Москве в сентябре текущего года", - отметил глава МВД.

По его словам, МВД России особое внимание уделяет наращиванию кадрового потенциала правоохранительных органов стран АСЕАН. "Ежегодно проводимые МВД России тренинги для полицейских из стран "десятки" постоянно расширяют свой охват как по количеству слушателей, так и по тематике обучения", - добавил Колокольцев. Министр также подтвердил настрой ведомства на активизацию многопрофильного диалога и укрепление взаимодействия во всех ключевых многосторонних форматах.

АСЕАНАПОЛ - организация полицейского сотрудничества стран - участниц АСЕАН, которая также выполняет функции регионального подразделения Интерпола. Включает 10 стран: Лаос, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Накануне Колокольцев прибыл в город Вьентьян для участия в 41-й конференции Ассоциации.