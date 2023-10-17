В пространстве "Молодежь Москвы" прошло более 2 тыс. мероприятий

Чаще всего в пространстве проводят мастер-классы, обучающие интенсивы, кибертурниры, дебаты, модные показы, обсуждают кино и книги

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Уже более 2 тыс. мероприятий, среди которых мастер-классы, обучающие интенсивы и кибертурниры, организовано в пространстве "Молодежь Москвы" менее чем за год его работы, сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Почти год в столице работает мультиформатное пространство "Молодежь Москвы" - его открыли в ноябре 2022 года. Горожане в возрасте от 14 до 35 лет могут провести здесь тематический форум, выставку, мастер-класс или спортивную тренировку, собраться для обсуждения творческих идей или поработать в коворкинге", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, чаще всего бронируют медиастудию и конференц-зал, в помещениях проводят мастер-классы, обучающие интенсивы, кибертурниры, дебаты, модные показы, обсуждают кино и книги. "Город поддерживает молодежные проекты и старается обеспечить их всем необходимым", - сказала она.

В пресс-службе добавили, что площадка работает ежедневно с 10:00 до 20:00, находится в Даниловском районе по адресу: Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 8. Всего молодым людям здесь доступны шесть локаций: конференц-зал, коворкинг, переговорная, медиа- и видеостудии, зал для тренировок и танцев. Чтобы забронировать помещение, достаточно оставить заявку на молодежном портале столицы, услуга предоставляется бесплатно.

Среди недавних мероприятий, организованных в пространстве, - форум музыкальной индустрии, встреча координаторов студенческих советов и интенсив в области креативных индустрий, добавили в пресс-службе.