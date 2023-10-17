Колокольцев: пропаганда Западом нарколиберальных идей стимулирует рост наркоторговли

Как отметил глава МВД, в настоящее время почти все процессы незаконной наркоторговли переместились в онлайн-пространство

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пропаганда рядом западных стран нарколиберальных идей стимулирует рост незаконного оборота наркотиков и появление новых синтетических и психоактивных веществ в этих странах, чем пользуется криминальный мир. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе выступления на 41-й конференции Ассоциации национальных полиций стран-участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) во Вьентьяне.

"Пропаганда рядом западных стран нарколиберальных идей и политизация полицейских контактов только стимулируют рост незаконного оборота наркотиков и появление новых синтетических и психоактивных веществ в странах, вставших на этот путь. Очевидно, что криминальный мир использует такую ситуацию в свою пользу", - сказал глава МВД.

Колокольцев отметил, что в настоящее время почти все процессы незаконной наркоторговли переместились в онлайн-пространство, а для легализации преступных доходов все чаще применяются цифровые финансовые инструменты. "С учетом названных негативных тенденций в этой области, Россия заинтересована в обмене передовым опытом, отмечаем важность ежегодного проведения совещаний старших должностных лиц Россия-АСЕАН по наркопроблематике. Видим перспективным проведение совместных практических мероприятий в целях противодействия международной наркопреступности", - подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, Колокольцев приветствовал активное развитие российско-асеановского сотрудничества по вопросам обеспечения международной информационной безопасности и выразил признательность государствам-членам ассоциации за поддержку и участие в организуемых нашей страной тематических мероприятиях. По словам министра, представляется полезным расширение контактов между региональной антитеррористической структурой ШОС и АСЕАНАПОЛ. "Призываем партнеров присоединиться к конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму 2017 года, которая создает реальные условия для наращивания совместных усилий в этой области", - подытожил глава МВД.