В РФ создадут рекомендации для реабилитации бойцов СВО с хроническими болезнями

В Минздраве считают, что для этого можно использовать опыт и навыки ведущих федеральных национальных исследовательских медицинских центров

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Рабочая группа при Минздраве России подготовит рекомендации для медицинской реабилитации военнослужащих с ранениями и ранее развившимися хроническими заболеваниями. Об этом на круглом столе в Совете Федерации сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.

"При министерстве здравоохранения создается рабочая группа, которая будет носить межведомственный характер, которая подготовит рекомендации по комплексной реабилитации бывших военнослужащих, нуждающихся не только в оказании медицинской реабилитации <…> по поводу полученного ранения, но и которая бы учитывала особенности оказания помощи с учетом имеющихся сопутствующих патологий, хронических заболеваний, <…> не возникших в результате полученных травм", - сказал он.

В Минздраве считают, что для этого можно использовать опыт и навыки ведущих федеральных национальных исследовательских медицинских центров, которые занимаются разработкой комплексных методов лечения, пояснил Камкин.