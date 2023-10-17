Доля делового туризма в Петербурге по итогам года может вырасти до 20%

В 2022 году этот показатель составил 12%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Сегмент делового туризма в Санкт-Петербурге по итогам 2023 года может вырасти до 20%. Такие данные аналитиков приводятся в сообщении городского комитета по развитию туризма. В прошлом году этот показатель составил 12%.

"Разного рода бизнес-события входят в тройку главных причин посещения Санкт Петербурга. При этом доля делового туризма растет. Если в 2022 году 12% гостей приезжали в город на Неве на конгрессно-выставочные мероприятия и с другими рабочими целями, то по итогам 2023 года этот сегмент может достичь 15-20%", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики "Турбарометра Санкт Петербурга" (это пилотный проект городского комитета по развитию туризма, аналитического центра при правительстве РФ и Росстата), деловой туризм в городе в этом году отличает несколько особенностей. Во-первых, сократился период планирования мероприятий: если раньше планы, особенно в отношении международных конгрессов, строились за год или за два, то сейчас - за два-шесть месяцев. Во-вторых, растет спрос на комбинированные поездки, развивается формат "бизнес плюс отдых", когда гости приезжают с деловыми целями, а затем остаются на выходные. В-третьих, организаторы бизнес-мероприятий стали чаще выбирать для их проведения нестандартные места, в частности, популярные общественные пространства, дворцы.

"Конгрессно-выставочный и деловой туризм - один из двигателей развития экономики. Кроме привлечения дополнительных инвестиций, он также непосредственно помогает городу за счет более высоких трат деловыми туристами. А также способствует сглаживанию сезонных пиков и позволяет эффективнее использовать объекты туристской инфраструктуры, круглый год обеспечивая высокий уровень загрузки объектов гостеприимства", - приводится заключение аналитиков в сообщении.

По предварительным данным, за первые девять месяцев 2023 года в Петербурге уже побывали около 7,8 млн туристов.