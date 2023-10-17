Москомархитектура оформила 1 тыс. планов участков для возведения соцобъектов за три месяца

Наибольшее количество земельных участков приходится на спортивную инфраструктуру - около 450 заявок

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Москомархитектура выпустила свыше 1 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства социальных объектов за третий квартал 2023 года. Об этом сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская.

"Если разделять их по функциональному назначению, то наибольшее количество земельных участков приходится на спортивную инфраструктуру - около 450 заявок. Они включают в себя и детские площадки, и физкультурные объекты разной направленности. Исходя из наполнения комплекса, выпускается несколько ГПЗУ, поэтому нередко документов больше, чем участков под строительство", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба.

Отмечается, что второе место по количеству выданных документов занимают объекты образования, для их возведения было выпущено порядка 290 планов. Помимо этого, для учреждений здравоохранения подготовлено 180 ГПЗУ и свыше 110 планов - для культурных организаций. Замыкают список объекты для социального обслуживания населения с 43 документами, заключила Княжевская.