17 октября, 11:29

В Белгороде окажут помощь в похоронах погибших из-за проведения СВО

Получить выплату могут супруги, дети, родители погибшего или иные лица, которые взяли на себя обязанности провести похороны

БЕЛГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Власти Белгорода ввели единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей на организацию похорон жителей, которые погибли из-за событий, связанных с проведением специальной военной операцией (СВО). Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

"Установить дополнительную меру поддержки семей погибших (умерших) в результате произошедших событий, связанных с проведением специальной военной операции, в виде единовременной денежной выплаты в размере 150 тыс. рублей в целях организации достойного погребения", - говорится в документе.

Получить выплату могут супруги, дети, родители погибшего или иные лица, которые взяли на себя обязанности провести похороны. Условием для получения выплаты власти обозначили регистрацию погибшего в Белгороде и его смерть на территории города из-за событий, связанных с СВО. 

Теги:
РоссияБелгородская область
© Информационное агентство ТАСС
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