В Лондоне арестовали пятерых экологистов во время акции протеста с участием Греты Тунберг

Они заблокировали дорожное движение вблизи отеля InterContinental London Park Lane

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Пятеро экологистов арестованы в центре Лондона за блокирование дорожного движения вблизи отеля InterContinental London Park Lane. Там во вторник открылась трехдневная встреча Energy Intelligence Forum (EIF) с участием руководителей нефтегазовых гигантов, в том числе Shell и Total, сообщает газета Evening Standard.

Выступая на акции протеста, проведенной группой Fossil Free London, 20-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала сторонников охраны окружающей среды перейти от слов к делу и блокировать встречу. После этого и были произведены аресты.

По словам лидера EIF Робина Уэллса, выступление экологистов направлено протих тех, кто продолжает "стремиться к получению прибыли в ущерб нашему здоровью в общем доме".

Согласно сообщению организаторов Energy Intelligence Forum, основная его цель - дать "деятелям, принимающим решения, идейным вдохновителям и новаторам возможность обсудить, как в разделенном мире обеспечивать планету ресурсами надежным, доступным и экологически чистым способом". Нефтегазовая отрасль работает, по их оценке, в условиях "глубоких разломов в геополитике, различного позиционирования странами климатических амбиций, разного подхода энергетических компаний к обеспечению устойчивого перехода".

В этом году Тунберг и ее движение Fridays for Future в четвертый раз были номинированы на Нобелевскую премию мира. Тунберг стала известна после выступления в ООН в сентябре 2019 года, вызвавшего большой общественный резонанс. В речи на саммите по климату активистка упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением окружающей среды не предпринимается достаточно усилий.