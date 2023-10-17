Bild: Шольц запутался на красной ковровой дорожке в Тиране

Как отметила газета, маршрут был обозначен четко, но канцлер ФРГ, "видимо, был настолько занят всеми кризисами и войнами, что заблудился"

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц запутался на красной ковровой дорожке в Тиране. Об этом сообщила газета Bild.

Президент Албании Эди Рама ждал канцлера ФРГ на ступеньках, однако Шольц вместо того, чтобы пройти по красной дорожке и повернуть направо, быстрым шагом продолжил движение вперед. Остановить немецкого лидера, уже вышедшего за пределы ковровой дорожки, смогли только призывы албанцев, сообщает газета. После этого Шольц все же подошел к президенту Албании, отмечает Bild.

Как подчеркивает издание, маршрут был обозначен четко, но "Шольц, видимо, был настолько занят всеми кризисами и войнами, что заблудился".