Трутнев наградил представителей боевых искусств за помощь отряду "Союз"

Отряд "Союз" создан Российским союзом боевых искусств из спортсменов-единоборцев, которые добровольцами ушли на специальную военную операцию

ТАСС, 17 октября. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который также выступает сопредседателем Российского союза боевых искусств (РСБИ), наградил благодарностями и памятными часами представителей боевых искусств за личный вклад в оказании гуманитарной помощи отряду "Союз" РСБИ, принимающему участие в специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, передает корреспондент ТАСС.

Отряд "Союз" создан Российским союзом боевых искусств из спортсменов-единоборцев, которые добровольцами ушли на специальную военную операцию.

"Мы ведем отдельный учет тех, кто помогает в зоне ответственности Восточного военного округа, это практически все крупнейшие компании, которые работают на Дальнем Востоке. Сейчас мы собрались, чтобы сказать "спасибо" всем, кто помогает отряду "Союз" и Родине в ходе специальной военной операции. <…> Отряд "Союз" сформирован Российским союзом боевых искусств из спортсменов, единоборцев. Отряд прошел сложную пору становления, и сегодня он работает достойно", - сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что почти за неполный год в адрес отряда было направлено более 100 тонн гуманитарной помощи - продукты питания, стройматериалы, медикаменты и жизненно необходимые вещи. В пресс-службе аппарата полпреда добавили, что многие организаторы гуманитарной помощи лично сопровождали грузы до мест расположения отряда. "Преодолевая сотни километров, они ехали из разных мест, в том числе из дальних к зоне проведения СВО регионов - Республик Бурятии и Татарстана, Пермского края и многих других", - сказали в аппарате.

В декабре прошлого года по инициативе сопредседателей Российского Союза боевых искусств Сергея Киреенко и Юрия Трутнева был сформирован отряд "Союз" для участия в специальной военной операции. В состав отряда численностью 98 человек вошли представители боевых искусств, в том числе заслуженные мастера спорта и мастера спорта России международного класса.