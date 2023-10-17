Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году может быть выше плана

Министр здравоохранения напомнил, что общий коэффициент смертности снизился более чем на 20%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Значение показателя ожидаемой продолжительности жизни в России по итогам 2023 года может превысить план, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Основные показатели, которые касаются ожидаемой продолжительности жизни, идут с опережающими результатами, несмотря на все вызовы и сложности. Сегодня по результатам 8 месяцев эта цифра составила 73,4 [года]. Прогнозный показатель ожидаемый был - 73,2. Это до конца года. Я думаю, что цифра к концу года, и сейчас мы уже видим, по результатам 9 месяцев, еще улучшится", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Министр напомнил, что общий коэффициент смертности снизился более чем на 20%.