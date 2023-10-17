В Дагестане на фестивале представят тульские самовары с гербом республики

В рамках фестиваля в течение четырех дней в парке "Россия - моя история" будет развернута ярмарка изделий народных художественных промыслов

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Лимитированную коллекцию тульских самоваров с гербом Дагестана представят на всероссийском фестивале народных художественных промыслов "Хранители традиций", который пройдет с 19 по 22 октября в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

"Машзавод "Штамп" примет участие во всероссийском фестивале. <…> Специально для фестиваля завод изготовил уникальные жаровые самовары с накладным элементом "Герб Республики Дагестан". Самовары выполнены из латуни с защитным покрытием никеля сверху, а внутри сделано качественное лужение пищевым оловом. Особого внимания заслуживают накладные элементы, выполненные вручную мастерами предприятия",- говорится в сообщении.

В рамках фестиваля в течение четырех дней в историческом парке "Россия - моя история" будет развернута выставка - ярмарка изделий народных художественных промыслов, изготовленных мастерами из российских регионов. Гостям представят оренбургские пуховые платки, тульские пряники, елецкие кружева. Кроме того, на фестивале развернут экспозицию традиционной культуры Киргизии, в том числе традиционные войлочные ковры "Ширдак". Для посетителей пройдет мастер-класс по изготовлению изделий из войлока.

В рамках деловой программы ведущие предприниматели России и эксперты в области народных художественных промыслов поделятся опытом по продвижению продукции и расширению рынка сбыта, расскажут об интеграции народных промыслов в индустрию туризма.

Организаторами фестиваля выступает министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана и ассоциация "Народные художественные промыслы России".