17 октября, 14:50

Нижегородское УФАС признало ненадлежащей рекламу в Telegram-канале без маркировки

В ведомстве заявили, что будет возбуждено административное дело

ТАСС, 17 октября. Управление ФАС по Нижегородской области признало противоречащей законодательству рекламу в Telegram-канале "Мой Нижний Новгород" из-за отсутствия маркировки. Будет возбуждено административное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

"В антимонопольную службу поступило обращение гражданина по поводу рекламных публикаций в Telegram-канале "Мой Нижний Новгород". Установлено, что в указанном Telegram-канале распространялась реклама магазинов, приложений и других Telegram-каналов без соответствующей пометки "реклама" и указания рекламодателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия признала рекламу, противоречащей рекламному законодательству. "Будет возбуждено административное дело", - говорится в сообщении.

1 сентября 2022 года в России вступил в силу закон о рекламе в интернете, согласно которому компании должны маркировать все виды интернет-рекламы и подавать сведения о ней в Роскомнадзор. Операторы рекламных данных должны собирать информацию о рекламодателях и передавать ее в созданный этим ведомством Единый реестр интернет-рекламы.

В ФАС России сообщали, что реклама в Telegram не требует маркировки в том случае, когда мессенджер используется для обмена сообщениями, при этом рекламные посты в публичных телеграм-каналах подпадают под действие закона о рекламе и требуют маркировки. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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