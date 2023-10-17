В Шотландии заявили о готовности принять беженцев из сектора Газа

Первый министр региона Хамза Юсаф предложил британскому правительству организовать эвакуацию из сектора Газа раненых мирных жителей

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Шотландские власти готовы предоставить убежище жителям сектора Газа и призывают британское правительство начать работу по переселению в королевство палестинских беженцев. Об этом заявил первый министр Шотландии Хамза Юсаф.

"Шотландия хочет стать первым регионом в Великобритании, который предложит безопасность и убежище тем, кто пострадал от ужасных атак", - сказал он, выступая на съезде Шотландской национальной партии (ШНП) в Абердине. По его мнению, власти в Лондоне должны разработать "схему по переселению" жителей сектора Газа, которые имеют желание и возможность переехать в Соединенное Королевство.

Кроме того, Юсаф предложил британскому правительству организовать эвакуацию из сектора Газа раненых мирных жителей. "Шотландия готова сыграть свою роль: в наших больницах по возможности будут лечить раненых мужчин, женщин и детей из Газы", - указал он. Первый министр Шотландии отметил, что в секторе Газа проживает его шурин, который работает врачом и подтверждает данные о большом количестве пострадавших мирных жителей в результате авиаударов со стороны Израиля.

"В настоящее время в секторе Газа около 1 млн перемещенных лиц. Я призываю международное сообщество взять на себя обязательство по созданию мировой программы [предоставления] убежища жителям Газы", - добавил Юсаф. Ранее он рассказал, что его тесть с тещей не могут выбраться из сектора Газа, куда они приехали, чтобы навестить пожилую родственницу.

38-летний Юсаф - сын пакистанских иммигрантов и мусульманин, возглавивший ШНП и региональное правительство в конце марта этого года. В 2019 году он женился на психотерапевте Нидии ан-Накла, отец которой приехал в Данди из Палестины больше 40 лет назад. В начале октября Маджид ан-Накла вместе с женой Элизабет поехал в Газу навестить свою 92-летнюю мать.

В ходе выступления Юсаф также осудил действия боевиков палестинского радикального движения ХАМАС. При этом он выразил надежду на то, что обострение палестино-израильского конфликта не приведет к росту напряженности в самой Шотландии. "Здесь, в Шотландии, нет места антисемитизму, исламофобии или какой-либо иной форме ненависти", - подчеркнул он.