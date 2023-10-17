В Москве за три дня профилактического рейда выявлено почти 300 пьяных водителей

Еще 67 водителей были направлены на медицинское освидетельствование, а 160 человек отказались от процедуры

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД выявили почти 300 нетрезвых водителей в ходе трехдневного профилактического рейда в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По итогам мероприятия, прошедшего с 13 по 15 октября, пресечено 289 фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, в числе которых 51 водитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что еще 67 водителей были направлены на медицинское освидетельствование, а 160 человек отказались от процедуры. "11 водителей задержаны по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)", - отметили в ГИБДД.

Основная цель рейда - профилактика и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения.