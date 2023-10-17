В Киевском регионе второй раз за месяц зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Власти ввели карантин на территории села в Бориспольском районе, а также Цибловской и Ташанской сельских территориальных общин

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирована второй раз за месяц в Киевском регионе. Как сообщает Главное управление Государственной продовольственной потребительской службы по Киевской области, случаи болезни зафиксированы в одном из сел в Бориспольском районе.

"Главное управление Государственной продовольственной потребительской службы по Киевской области сообщает, что в личных крестьянских хозяйствах жителей села Хоцки Цибловской сельской территориальной общины Бориспольского района Киевской области 11 и 13 октября зарегистрированы случаи заболевания африканской чумой свиней", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Власти ввели карантин на территории села, а также Цибловской и Ташанской сельских территориальных общин Бориспольского района.

27 сентября городской совет Киева проинформировал о вспышке вируса в Голосеевском районе столицы на территории лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа".

Африканская чума свиней - это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое поражает свиней. Оно характеризуется быстрым распространением и высокой смертностью зараженных животных. Вакцины от АЧС не существует. Эта болезнь не опасна для человека, но наносит ущерб свиноводческим хозяйствам.