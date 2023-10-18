В Мосгордуме обсудят безопасность передвижения на электросамокатах

Участие в круглом столе примут представители МВД Москвы, профильных департаментов правительства столицы, общественных организаций

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Безопасность передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) обсудят в парламенте Москвы в ноябре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгордумы.

"<...> В ноябре в Московской городской думе состоится тематический круглый стол, в котором примут участие представители МВД Москвы, профильных департаментов правительства Москвы, общественных организаций", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, слова которого привела пресс-служба, столичный парламент на протяжении нескольких лет занимается правовыми вопросами, связанными с СИМ. "Наша задача - найти оптимальное решение проблемы, что позволит и дальше развивать популярный способ передвижения, сохранив при этом жизни всех участников движения", - сказал он.

Спикер добавил, что процесс определения правового статуса средств индивидуальной мобильности занял несколько лет. "Вместе с коллегами-депутатами мы изучали российский и зарубежный опыт, выступали с инициативами, взаимодействуем с органами власти, правоохранителями, представителями индустрии, общественностью", - сообщил он.

По словам Шапошникова, с принятием новой редакции правил дорожного движения РФ (вступила в силу 1 марта) вопрос безопасности на дороге все еще остается крайне актуальным. "Только за несколько месяцев - с 1 марта по 30 сентября 2023 года - сотрудниками Госавтоинспекции Москвы пресечено 42 652 нарушения, совершенных лицами, использовавшими для передвижения СИМ. При этом за 9 месяцев 2023 года в столице произошло 665 ДТП с участием СИМ, что в 4 раза больше, чем в 2022 году", - констатировал он.

Председатель Мосгордумы подчеркнул, что необходимо учитывать более чем двухкратный рост числа поездок на СИМ за это время. "В тестовом режиме отрабатывается возможность фиксации правонарушений с электросамокатами и другими средствами мобильности с помощью фото- и видеофиксации, что даст возможность систематизировать наиболее частые нарушения. Однако уже сейчас данные с камер совпадают с нашими наблюдениями: большинство нарушений - это использование СИМ для перемещения вдвоем и даже втроем", - уточнил председатель Мосгордумы.

О предмете обсуждения

Предложения о запретах и ограничениях для СИМ поступают со стороны пешеходов, шеринговых компаний, а также самих пользователей СИМ. "На мой взгляд, важно не запрещать, а найти разумную середину. При этом совершено понятно, что правила использования СИМ нуждаются в совершенствовании", - заявил Шапошников.

Председатель Мосгордумы пояснил, что речь идет о таких предложениях, как ограничение к допуску управления СИМ (включая возрастные ограничения и наличие прав, например, категории "А" для движения по дорогам), дифференциация правонарушений (езда вдвоем, их использование в состоянии опьянения, оставление места ДТП и другие), изменение технических требований (ограничения по скорости, мощности), введение идентификации, упорядочивание парковки СИМ, корректировка пешеходной сети с целью максимального разведения потоков пешеходов и движущихся СИМ.

Минтрансом РФ была подготовлена соответствующая дорожная карта, и "депутаты Мосгордумы планируют вместе с коллегами участвовать в ее дальнейшей реализации", резюмировал спикер Мосгордумы.