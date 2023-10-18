Профсоюзы приостановили забастовки на СПГ-заводах Chevron в Австралии

Альянс работников газодобывающей и перерабатывающей отраслей рассматривает ключевые условия и стандарты коллективного трудового договора, рекомендованного Австралийской комиссией по труду

СИДНЕЙ, 18 октября. /ТАСС/. Профсоюз решил не возобновлять забастовки на двух предприятиях Chevron по производству сжиженного природного газа (СПГ) в штате Западная Австралия. Акции протеста начались после срыва переговоров с администрацией об условиях труда. Об этом сообщается в заявлении профсоюзного альянса Offshore, объединяющего работников газодобывающей и перерабатывающей отраслей.

"94% членов профсоюзной организации проголосовали в поддержку соглашения о приостановке рабочих забастовок <…> на время рассмотрения ключевых условий и стандартов коллективного трудового договора, рекомендованных Австралийской комиссией по труду", - указано в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что профсоюз готов возобновить забастовки на газодобывающих предприятиях Chevron в Горгоне и Уитстоне, прекращенные 22 сентября, после достижения соглашения с администрацией компании. Тогда обе стороны приняли условия сделки, предложенные австралийской Арбитражной комиссией по труду.