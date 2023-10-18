Суд в Петербурге арестовал швейцарца за демонстрацию нацистской символики

Сильван Штадельманн вину признал частично, пояснив, что в номере нарисовал свои инициалы, остального в своих действиях не оспаривал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Дзержинский суд Санкт-Петербурга арестовал на трое суток гражданина Швейцарии, который нарисовал на стене номера в гостинице символ СС и там же продемонстрировал нацистское приветствие рукой администратору. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности гражданина Швейцарии Сильвана Штадельманна за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на трое суток", - говорится в сообщении.

Как следует из протокола, днем 7 октября Штадельманн, находясь в номере отеля "Пассаж", нанес на стену изображение в виде двух "молний", до степени смешения схожее с аббревиатурой СС, а у стойки администратора демонстрировал нацистское приветствие".

Штадельманн вину признал частично, пояснив, что в номере нарисовал свои инициалы, остального в своих действиях не оспаривал. По словам иностранца, он не думал о таких последствиях, как суд.