Юристы войдут в штат фонда "Защитники Отечества"

Председатель организации Анна Цивилева отметила, что фонд - новая организация, и все сейчас набираются опыта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Юристы войдут в штат государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", сообщила в Нижнем Новгороде председатель организации Анна Цивилева.

Один из участников СВО обратился к Цивилевой с просьбой усилить работу юристов, чтобы оказывать грамотную поддержку обратившимся в фонд. "Очевидно, таких знаний не хватает, поэтому было принято решение, мы на наблюдательный совет вынесли, нас поддержали, чтобы у нас в штате был юрист", - сказала Цивилева.

По ее словам, с фондом сейчас работают юристы, адвокаты и нотариусы, которые на безвозмездной основе оказывают организации помощь. Штатные юристы, по ее словам, помогут в работе в том числе с документами Министерства обороны РФ. "Вопросы с документами, с моментами работы с министерством обороны они иногда не заканчиваются одним визитом, поэтому необходим юрист", - добавила председатель фонда.

Она отметила, что фонд - новая организация, и все сейчас набираются опыта.

Цивилева в среду в Нижнем Новгороде посещает региональное отделение фонда "Защитники Отечества", а вечером вручит награды участникам специальной военной операции.

Председателем наблюдательного совета Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" является руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.